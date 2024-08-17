Samsun'da çorbacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir çorbacıda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir çorbacıda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir çorbacıda iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada, Ömer Ak, tabancayla bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ak, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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