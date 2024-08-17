Samsun'da çorbacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir çorbacıda iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir çorbacıda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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