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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:14
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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
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        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 15 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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