Samsun'da 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.B'yi saklandığı ikamette yakaladı.

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