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        Samsun'da 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:46
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        Samsun'da 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.B'yi saklandığı ikamette yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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