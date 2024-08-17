Samsun'da motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Denize açılan Hamdi B, Cafer D, Yahya P. ve Uğur E'nin bulunduğu teknenin motoru, kıyıya yakın bir mesafede arızalandı.
Grup, teknenin su almaya başlaması üzerine bağırarak yardım istedi.
Teknedekiler, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Teknedekilere yardım edenlerden Deniz Tatar, AA muhabirine, arkadaşıyla sahilde otururken denizdeki bir teknede bulunanların yardım istediklerini duyduklarını söyledi.
Tekne dalgaların etkisiyle kıyıya yaklaşınca arkadaşıyla beraber içindekileri çıkarmaya başladıklarını anlatan Tatar, "Arkadaşım benim ayağımdan tuttu. Tek tek, sırasıyla 4 ağabeyi çıkardık." ifadesini kullandı.
Deniz Tatar, dalganın fazla olması sebebiyle teknenin çok su aldığını, içine diz boyu su dolduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.