Samsun'da motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Deniz Tatar, dalganın fazla olması sebebiyle teknenin çok su aldığını, içine diz boyu su dolduğunu dile getirdi.

Denize açılan Hamdi B, Cafer D, Yahya P. ve Uğur E'nin bulunduğu teknenin motoru, kıyıya yakın bir mesafede arızalandı.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

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