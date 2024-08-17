Samsun Valisi Tavlı, olası yangınlara karşı tedbirli olunmasını istedi
Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşların olası yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşların olası yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklıkların arttığı, nemin düştüğü bu dönemlerde yangınların en üst düzeyde olduğunu belirtti.
Ormanlık alanların yakınında daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tavlı, "Lütfen piknik alanlarında belirlenen yerler dışında ateş yakmayalım. Piknik yaptığımız yerleri temiz bırakalım. Orman yangınlarına karşı duyarlı olalım." ifadesini kullandı.
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