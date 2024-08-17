Samsun'da bir kişi başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için soruşturma başlattı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raif Öntürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçenin Eğrikum Mahallesi'nde Raif Öntürk (68), kendisine ait tarlada çalıştığı esnada kafasına yorgun mermi isabet etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi tarlasında çalışırken yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yetirdi.

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