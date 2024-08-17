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        Samsun'da bir kişi başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi tarlasında çalışırken yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yetirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:58
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        Samsun'da bir kişi başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi tarlasında çalışırken yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yetirdi.

        İlçenin Eğrikum Mahallesi'nde Raif Öntürk (68), kendisine ait tarlada çalıştığı esnada kafasına yorgun mermi isabet etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raif Öntürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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