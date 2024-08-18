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        VİHDER, geleneksel pilav günü gerçekleştirildi

        Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları, Mensupları ve Sevenleri Derneği'nin (VİHDER) her yıl organize ettiği geleneksel pilav günü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:45 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:45
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        VİHDER, geleneksel pilav günü gerçekleştirildi
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        Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları, Mensupları ve Sevenleri Derneği'nin (VİHDER) her yıl organize ettiği geleneksel pilav günü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

        Programın açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Ahmet Korkmaz “Derneğimizin geleneksel hale getirdiği pilav günümüze hoş geldiniz. Davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.

        Pilav günü etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, OMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bahri Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

        Mezunların hasret giderdikleri etkinlik, öğrenciler tarafından okunan Kur’an tilaveti ve yapılan pilav ikramının ardından son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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