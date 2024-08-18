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        Litvanyalı heyet Samsun'da incelemelerde bulundu

        Litvanya'nın Telsiai Belediye Başkanı Tomas Katkus başkanlığındaki heyet, Samsun ve Vezirköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 02:06 Güncelleme: 18.08.2024 - 02:06
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        Litvanyalı heyet Samsun'da incelemelerde bulundu
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        Litvanya'nın Telsiai Belediye Başkanı Tomas Katkus başkanlığındaki heyet, Samsun ve Vezirköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Telsiai Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi arasındaki kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerin gelişmesi, tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması ve ticari ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Katkus ile beraberindekiler Vezirköprü'ye geldi.

        Belediye Başkanı Katkus ile bir araya gelen Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ziyaretlele ilgili memnuniyetini belirterek, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Tomas Katkus ve ekibine şükranlarımı sunarım. Bu güzel ve anlamlı yaklaşım, iki kültürün kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olacak." dedi.

        Ziyarete, Başkanı Katkus'a, Özel Kalem Müdürü Agne Vaıtkıene ve Kültür İşleri Müdürü Ruta Ziıbınıene de eşlik etti.

        Ziyaret kapsamında heyet, 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Samsun Arkeoloji Müzesi, Şahinkaya Kanyonu, Oymaağaç Höyüğü, Vezirköprü Ticaret Odası ve Vezirköprü'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasını gezerek yetililerden bilgi aldı.

        Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, iki şehir arasında sosyal, kültürel etkileşimi sağlamak ve geliştirmek için proje ile çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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