Litvanyalı heyet Samsun'da incelemelerde bulundu

Litvanya'nın Telsiai Belediye Başkanı Tomas Katkus başkanlığındaki heyet, Samsun ve Vezirköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Telsiai Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi arasındaki kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerin gelişmesi, tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması ve ticari ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Katkus ile beraberindekiler Vezirköprü'ye geldi.

Belediye Başkanı Katkus ile bir araya gelen Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ziyaretlele ilgili memnuniyetini belirterek, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Tomas Katkus ve ekibine şükranlarımı sunarım. Bu güzel ve anlamlı yaklaşım, iki kültürün kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olacak." dedi.