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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:19
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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
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        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Sabah erken saatlerde İncesu Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi İncesu Plajı'na giden Metehan Gümüş (19), arkadaşlarıyla denize girdi.

        Gümüş, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Gümüş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Gümüş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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