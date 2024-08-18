Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi öldü

Emniyet ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle ağır yaralanan Başaran, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Liman Mahallesi Mudanya Sokak'ta yolda yürüyen Ramazan Başaran (54), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

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