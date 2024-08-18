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        19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:20
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        19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda silah ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsın yakalanmasına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin, evde yaptığı arama sonucu 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 52 tabancaya ait fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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