Samsun'da iskele demirlerine takılan balıkçılı polis ekipleri kurtardı
Samsun'un Atakum ilçesinde, iskele demirlerine takılan kuş, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde, iskele demirlerine takılan kuş, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.
Çobanlı İskelesi altında, su üzerindeki demir merdivenlere takılan balıkçılı fark edenler, polis ekibinden yardım istedi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaralı ve bitkin haldeki kuşu takıldığı yerden kurtararak iskeleye çıkardı.
Yaralı balıkçıl, tedavisi yapılmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi Acil Bölümü'ne teslim edildi.
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