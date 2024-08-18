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        Samsun'da iskele demirlerine takılan balıkçılı polis ekipleri kurtardı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, iskele demirlerine takılan kuş, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:02
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        Samsun'da iskele demirlerine takılan balıkçılı polis ekipleri kurtardı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, iskele demirlerine takılan kuş, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.

        Çobanlı İskelesi altında, su üzerindeki demir merdivenlere takılan balıkçılı fark edenler, polis ekibinden yardım istedi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaralı ve bitkin haldeki kuşu takıldığı yerden kurtararak iskeleye çıkardı.

        Yaralı balıkçıl, tedavisi yapılmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi Acil Bölümü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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