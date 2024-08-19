Samsun'un yöresel lezzetlerinden Haluçka çorbası coğrafi işaret bekliyor

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı.

Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Kooperatif üyeleri ayrıca, lezzetiyle müşterilerin damaklarında tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırladı.

Çorbanın, köylerde kadınlar tarafından imece usulü hazırlanarak özel günlerde tüketildiğini anlatan Dilek, "Biz kooperatifte Samsun'un yöresel ürünlerini imal ederek tanıtımını yapıyoruz. Haluçka çorbası da bu ürünlerimizden biri. Haluçka çorbası bize atalarımızdan kalma ama unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetimiz. Bunu gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"Önceden düğünlerde, asker mevlitlerinde, tüm özel günlerde ninelerimiz bunu yapardı. Günümüz şartlarında kadınların iş hayatına atılması ve teknolojinin artması ile birlikte bu lezzetimiz unutulmaya başladı. Kooperatif olarak biz de ninelerimizden öğrendiğimiz şekilde bu lezzeti unutturmamak ve tanıtımını yapmak için çaba gösteriyoruz."

Çorbanın yapımının meşakkatli olduğunu dile getiren Dilek, "Ninelerimiz bunu imece usulü yaparlardı. Günümüz şartlarında biraz zahmetli bir yemek olduğu için insanlarımız bunu pek tercih etmiyorlar. Bu lezzetimizi tanıtmak için yeniden üretimine başladık. Yöresel bir lezzetimizi kaybetmeden herkese tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.