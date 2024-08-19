Samsun'da evinde narkotik madde bulunduran kişi yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde C.Y'nin ikametinde yaptıkları aramalarda, 50,10 gram esrar, 4 kök Hint kenevirini ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.
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