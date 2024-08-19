Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulugazi Mahallesi'nde şüpheli Ercan E'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan arama sonucu 206 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 20 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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