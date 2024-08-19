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        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:24
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        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.B'yi (38) Emirefendi Mahallesi'ndeki saklandığı adreste gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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