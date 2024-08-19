Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Necati B. idaresindeki 06 N 1178 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Naciye Boğa olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Necati B. ile yanındaki Fadime B. ve Elif G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, aynı hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı