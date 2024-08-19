Samsun'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Necati B. idaresindeki 06 N 1178 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Naciye Boğa olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Necati B. ile yanındaki Fadime B. ve Elif G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, aynı hastanenin morguna konuldu.
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