Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince yapılan son iki günlük çalışmada, 172 kişi ile 57 araç sorgulandı.

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