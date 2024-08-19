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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:06
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince yapılan son iki günlük çalışmada, 172 kişi ile 57 araç sorgulandı.

        Çalışmalar neticesinde, 102,24 gram sentetik uyuşturucu, 321 sentetik ecza, 274,2 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 20 tüfek kartuşu ve 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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