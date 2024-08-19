Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        55 Kilo Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Şaziye Demir Samsun'a gurur yaşattı

        Katıldığı müsabakada Türkiye'yi temsil ederek 55 kiloda Dünya Şampiyonu olan Şaziye Demir, Samsun'a gurur yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        55 Kilo Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Şaziye Demir Samsun'a gurur yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katıldığı müsabakada Türkiye'yi temsil ederek 55 kiloda Dünya Şampiyonu olan Şaziye Demir, Samsun'a gurur yaşattı.

        Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik mahallesinde yaşayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Şaziye Demir'in Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması kentte büyük mutlulukla karşılandı.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon Şaziye Demir ve hocalarını tebrik ederek, "Dünya Şampiyonu olan Şaziye Demir'e teşekkür ederiz. Hem Havza'mızı hem Samsun'umuzu hem de ülkemizi Moldova'da aldığı dünya şampiyonluğuyla gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum. Havza Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Kızımızı Havza'ya gurur ile bekliyoruz." dedi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise Demir'i tebrik ederek, şöyle konuştu:

        "Dünya 55 kilo bilek güreşi şampiyonasında ilçemiz 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Şaziye Demir sağ bilekte dünya şampiyonu oldu. Bundan yaklaşık üç ay önce Türkiye Şampiyonu olarak bizi ziyarete geldiğinde onun gözlerinde dünya şampiyonu olacağını gördük. Nasıl ki Kadın Milli Voleybol Takımı'mız genç kadınların idolü olarak, onlara umut olma konusunda yarınlara çocuklar için çok güzel bir örnekse Şaziye de bugün Havzalı kızlarımıza, Havzalı, Samsunlu ve Türkiye'mizin gençlerine, bayan sporcularımıza çok güzel bir örnek oldu. İnşallah Havza'mızdan Şaziye gibi Türkiye, Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını diliyoruz. Şaziye Demir bu gün almış olduğu altın madalya ile Havza'mıza çok büyük bir gurur yaşattı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi y...
        Samsun'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi y...
        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı