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        Bafra'da su baskınlarına karşı Yağmur Suyu Keson Kuyu Terfi Merkezi projesi devam ediyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce Bafra ilçesine kazandırılacak Yağmur Suyu Keson Kuyu Terfi Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:50
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        Bafra'da su baskınlarına karşı Yağmur Suyu Keson Kuyu Terfi Merkezi projesi devam ediyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce Bafra ilçesine kazandırılacak Yağmur Suyu Keson Kuyu Terfi Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Paşa Mahallesi'nde inşa edilen Terfi Merkezi'nin su baskını sorununa büyük oranda çözüm olması bekleniyor. Bir yandan içme suyu problemlerini çözmek için çalışan SASKİ Genel Müdürlüğü bir yandan da sağanak yağışlarda meydana gelen su baskınlarını ortadan kaldıracak Keson Kuyu Terfi Merkezleri inşa ediyor.

        İlk Keson Kuyu Terfi Merkezi'ni Canik ilçesi Gülsan Sanayi Bölgesi'nde kurarak işletime alan SASKİ Genel Müdürlüğü, yüzey sularını Mert Irmağı'na deşarj ediyor. Ardından Terme ilçesi Çay Mahallesindeki Keson Kuyu Terfi Merkezi'ni tamamlayan Genel Müdürlük, üçüncü projeyi ise Bafra'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

        Bafra Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezi hizmete alındığında, Mevlana, Kemalpaşa, İshaklı İsmet Paşa, Altınyaprak, Tabakhane, Cumhuriyet ve Yaka olmak üzere toplam 7 mahalledeki yağmur suyu problemine çözüm olacak. Mahallelerden terfi merkezine ulaşması amacıyla 9 kilometrelik bağlantı hattını tamamlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, kuyuda toplanacak yağmur sularını yerleştirdiği güçlü pompalarla Batuk kanalına deşarj edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin her noktasında altyapı çalışmalarında önemli yol kat ettiklerini belirtti.

        Doğan, gayelerinin hemşehrilerinin daha konforlu ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "17 ilçemizdeki yatırımlarımızı da bu amaçla hayata geçiriyoruz. Kentimiz gerek bulunduğu coğrafi konum gerekse küresel iklim değişikliği nedeniyle oldukça yağış alan bir bölge. Biz de kentimizin her bir noktasında altyapı sorunlarını hızla çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bu kapsamda sel ve su baskınlarının önüne geçmek için üçüncü Keson Kuyu Terfi Merkezini Bafra ilçemizde hayata geçiriyoruz. Kemalpaşa Mahallesi'nde inşa ettiğimiz Keson Kuyu Terfi Merkezi ile 7 mahallede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Böylelikle Canik, Terme ve Bafra ilçemizdeki su baskınlarını büyük oranda önlemiş olacağız."

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