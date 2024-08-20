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        Bafra'da Asarkale arkeolojik kazıları başlıyor

        Bafra ilçesindeki Asarkale'de arkeolojik kazıların başlaması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:58
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        Bafra'da Asarkale arkeolojik kazıları başlıyor
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        Bafra ilçesindeki Asarkale'de arkeolojik kazıların başlaması için çalışma yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesinin paydaşlarından biri olduğu Asarkale arkeolojik kazıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile daha önce imzalanan protokol çerçevesinde ilerleyecek.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bölgede, OMÜ Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Oyarçin, Müze Müdürü Kenan Sürül ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

        Oyarçin, farklı aşamalardan oluşan Asarkale kazılarında ilk etapta mimari yapıları korumaya çalışacaklarını belirterek, "Daha sonra arkeolojik kazılara ve restorasyon projesinin hazırlanması aşamasına geçeceğiz. Beş yıllık bir proje hazırladık. İlk yıl surların sağlamlaştırılmasını yapacağız. Daha sonraki aşamada arkeolojik kazılar, yürüme yollarının ardından projemizi bir cam terasla tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Müze Müdürü Kenan Sürül de şunları aktardı:

        "Kazı alanının öncelikle temizliği tamamlanarak sınırlarımızı belirledik. Görsel olarak bütün alana hakim olarak şu andan itibaren restorasyon ve sütürasyon koruma amaçlı yol haritamızı belirleyeceğiz. Asarkale arkeolojik kazılarının Samsun, Bafra ve bölgemiz için mihenk taşı olacağına ve sonunda var olan turizm potansiyelimizin katlanacağına inanıyoruz."

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Asarkale'de ilk kez yapılacak kazı çalışmasının bir paydaşı olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

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