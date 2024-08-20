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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çin'in Türkiye'de yatırım yapma, özellikle otomotiv endüstrisine dönük birtakım yatırımlar yapma yönünde atılımı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:34
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çin'in Türkiye'de yatırım yapma, özellikle otomotiv endüstrisine dönük birtakım yatırımlar yapma yönünde atılımı var." dedi.

        Yılmaz, Samsun'da partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin büyük bir kalkınma mücadelesini, büyük bir dönüşüm mücadelesini 2002'den bu yana hiç ara vermeksizin devam ettirdiğini söyledi.

        Türkiye'nin AK Parti sayesinde 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin de siyaset kurumundan talepleri farklılaşmaya başladı. Yani toplumun değişik kesimlerinin siyaset kurumundan beklentileri, günlük hayatın konforunu yükseltecek olan birtakım altyapı hizmetlerinin tamamlaması şeklindeydi. Ama bugün toplum kesimleri sadece bu hayatın rutin konforunu etkileyecek olan olayları siyaset kurumundan beklemiyor. Bunun da ötesinde daha başka sosyolojik talepleri olmaya başladı insanımızın. AK Parti, ülkemizde ve dünyada ciddi bir değişimin yaşandığını görerek bu değişime, bu dönüşüme de cevap vermeye gayret eden bir siyasal harekettir." diye konuştu,

        Yılmaz, Türkiye'nin bugün ulaştığı hizmetler skalasının düzeyinin gurur duyulacak bir boyutta olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını kurduğuna da işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de şu an Avrupa'nın en büyük savunma sanayi mühimmatlarının, barutun, merminin, fişeğinin vesairenin üretiminin yapılacağı fabrikası şu anda Sungurlu'da yapılıyor. Baş döndürücü boyuttaki bir büyük yatırımın bir gurur vesilesi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin Çinli yatırımcılar için fırsat merkezi olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Çin'in Türkiye'de yatırım yapma, özellikle otomotiv endüstrisine dönük birtakım yatırımlar yapma yönünde atılımı var. Çin, Türkiye'de bir veya belki birden fazla otomotiv fabrikası kurmak istiyor. Çin'in Türkiye'de otomobil fabrikası yapma yönündeki niyetinin ülkemizin yönetiminin üst kademelerinde konuşulan yer meselesi aşamasına henüz daha gelmedi. Ama Çin Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Çin, dünya coğrafyasının uzak bir köşesindeki dünyanın neredeyse en gelişmiş ülkesi haline geldi. Dünya pazarlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak olan lokasyonlarla bu yatırımlarını Çin'in dışına çıkarmaya çalışıyor. O da lojistikle ilgili giderlerini azaltmak için. Türkiye'yi bu iş için çok uygun bir yer olarak görüyor."

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