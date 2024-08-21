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        Samsun'da bankada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişiyi silahla ağır yaralan zanlı polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:39
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        Samsun'da bankada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişiyi silahla ağır yaralan zanlı polise teslim oldu.

        Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 15 Ağustos'ta, banka şubesindeki müşteriler Halit Hoşaf ile Sadık Ö. arasında çıkan tartışmada Hoşaf'ı silahla ağır yaralayarak kaçan şüpheli Bafra Adliyesine giderek teslim oldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı Sadık Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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