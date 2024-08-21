Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi 1 milyon 768 bin lira dolandıran 2 zanlı yakalandı

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Yapılan ikamet, araç ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale ve nakliye notlarının yer aldığı ajandaya el konuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç. (30) ve A.G'nin (38) Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, durumu Mersin Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon üzerinden nakliye dolandırıcılığı yöntemiyle Samsun ve Sakarya'da 2 kişinin farklı tarihlerde toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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