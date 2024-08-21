Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi 1 milyon 768 bin lira dolandıran 2 zanlı yakalandı
Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı.
Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon üzerinden nakliye dolandırıcılığı yöntemiyle Samsun ve Sakarya'da 2 kişinin farklı tarihlerde toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç. (30) ve A.G'nin (38) Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, durumu Mersin Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Yapılan ikamet, araç ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale ve nakliye notlarının yer aldığı ajandaya el konuldu.
Şüpheli A.G'nin 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.