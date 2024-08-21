Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus Projesi kabul edildi

Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus+ KA122 SCH proje başvurusu kabul edildi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) faaliyeti kapsamında 2024 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2024-1-TR01-KA122-SCH-000240594 numaralı ve "Sürdürülebilir Bir Çevre için Kapsayıcı Eğitim ile Farklılıkları Teşvik Ederek, Dijital Eğitimle Geleceğe İlham Olacağız" başlıklı proje başvurusu, uygunluk kriterlerini karşılayarak 16 bin 746 avro hibe desteği ile kabul edildi.