Samsun'da 2 kadın hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandı

Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı.

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