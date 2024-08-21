Samsun'da 2 kadın hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.
Hırsızlık yaptıkları ikametten çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı.
Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim etti.
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