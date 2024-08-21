Samsun'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kale Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi ile Ferah Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde çalışan işçilerin hurdaları ayırmak için kullandıkları makineden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.