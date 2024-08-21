Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalanan 2 kadın tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla, evden çıkarken yakalanan 2 kadın, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalanan 2 kadın tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla, evden çıkarken yakalanan 2 kadın, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.

        Hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı.

        Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Havza'da tarımsal değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Havza'da tarımsal değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Kaynak sırasında kıvılcımlar akaryakıtla temas edince yangın çıktı
        Kaynak sırasında kıvılcımlar akaryakıtla temas edince yangın çıktı
        Ladik'te metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor
        Ladik'te metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Havza'yı ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Havza'yı ziyaret etti
        Samsun'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da 2 kadın hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandı
        Samsun'da 2 kadın hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandı