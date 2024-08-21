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        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 22:51 Güncelleme: 21.08.2024 - 23:24
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        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

        Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın mutfak kısmından bacaya da sıçradı.

        Müşterilerin kısa sürede dışarı çıkarıldığı restoranda yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen iki restoran çalışanına sağlık ekipleri ambulanslarda müdahalede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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