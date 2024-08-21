Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın mutfak kısmından bacaya da sıçradı.

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