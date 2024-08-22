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        Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:30
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        Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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