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        Paralimpik gülle atmacı Eda Yıldırım, Paris'te madalya hedefiyle çalışıyor:

        VEYSEL ALTUN - Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:07
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        Paralimpik gülle atmacı Eda Yıldırım, Paris'te madalya hedefiyle çalışıyor:
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        VEYSEL ALTUN - Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor.

        Van'da 2011 yılında yaşanan depremde göçük altından kurtulduktan sonra babası, annesi ve 6 kardeşiyle Samsun'a yerleşen Yıldırım, spor kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

        Ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan 21 yaşındaki gülle atmacı, İlkadım Atletizm Pisti'nde olimpiyatlara hazırlanıyor.

        - "İnşallah madalyaya uzanacağız"

        Yıldırım, AA muhabirine, Samsun'a yerleştikten sonra atletizme başladığını, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz'ün tavsiyesiyle de gülle atmaya yöneldiğini söyledi.

        İsviçre'de 2019'da düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar rekoru kırarak şampiyon olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkeme madalya getirdim. Şimdi de önümüzde Paris Paralimpik Oyunları var ve ona hazırlanıyoruz. Bütün hedeflerimiz ve antrenmanlarımız ona yönelik. Çalışmalarımız sıcaklardan dolayı biraz bunaltıcı olsa da her şeyin üstesinden geliyoruz. Rakiplerimizin de üstesinden gelerek inşallah madalyaya uzanacağız." dedi.

        İlk aşamada Paralimpik Oyunları'na katılma hedefine ulaştığı aktaran başarılı sporcu, "Allah'ıma şükürler olsun genç yaşımda olimpiyata gidiyorum. Şimdiki hedefim ülkeme madalya ile dönmek. Gözümüzdeki madalya hırsını herkese göstermek istiyoruz. Haftanın 6 günü antrenmanlarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Antrenör Yıldırım: "Emeklerimizin karşılığını aldık"

        Milli sporcunun antrenörü Sinem Yıldırım, bütün sezon olimpiyatlara katılabilmek için çalıştıklarını anlattı.

        İsveç'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda hem üçüncülük hem de kota derecesi geldiğini aktaran Yıldırım, "Kotayı aldığımız için son anda bize gidebileceğimize dair de haber verdiler. O yüzden çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldık." dedi.

        Eda ile yoğun bir antrenman süreci geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Başta en büyük hedefimiz olimpiyatlara kota almaktı. O yüzden zaten ekstra bir çabamız, ekstra bir çalışmamız vardı. Çok şükür karşılığını aldık. Şimdi de antrenmanlara aynı yoğunlukla, aynı hızla devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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