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        Samsun'da para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:33
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        Samsun'da para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Körfez Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, para kasasına gizlenmiş 480,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y.A, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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