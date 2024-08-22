Samsun'da para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Körfez Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, para kasasına gizlenmiş 480,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.A, emniyete götürüldü.
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