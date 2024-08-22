Samsun'da 20 bin makoran ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde bulunan adreste yapılan aramada, 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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