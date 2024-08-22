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        Samsun'da 20 bin makoran ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:03
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        Samsun'da 20 bin makoran ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İlkadım ilçesinde bulunan adreste yapılan aramada, 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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