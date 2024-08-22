Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yunus timleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde "uyuşturucu ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'yi yakaladı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S'yi gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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