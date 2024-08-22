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        Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası kesildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:31
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        Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası kesildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba ilçesinde 9 amir ve 58 polis memurunun katılımıyla umuma açık iş yerlerine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 5'i alkollü 12 iş yerini kontrol etti, 708 kişi, 254 araç ve 17 motosiklet sorgulandı.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan bir iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, kumar oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 975 lira para cezası verdi.

        Canlı müzik yayını izin belgesi olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edilen 2 iş yeri hakkında tutanak tutan ekipler, 2 iş yerine de sigara içildiği için ceza yazdı.

        Uygulamada, 4 araç trafikten men edildi, 12 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, ⁠⁠1 alkollü sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

        Denetim ve uygulamalarda, bir miktar esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği ile 4 kartuş ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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