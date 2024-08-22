Bafra'da engelli bireyler için eğlence düzenlendi

Samsun’un Bafra ilçesinde, engelli bireyler ve aileleri için eğlence düzenlendi.

Bafra Görme Engelliler Derneği'nce düzenlenen etkinliğe, İstanbul ve Hatay illerinden misafirler de katıldı.

Enstrüman çalan engelli bireyler, türküler seslendirdi.

Öte yandan programa katılanlara, ustalar tarafından tepsilerde yoğrulan çiğ köfte ikram edildi.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, yaptığı açıklamada, "Hep birlikte bir arada olmanın ve dayanışmanın keyfini çıkardık. Görme engelli ve diğer engelli arkadaşlarımız aileleriyle beraber gelerek programımıza renk katmış oldular. Hünerli arkadaşlarımızın yaptığı çiğ köfte çok nefisti. Müzik ekibimiz görme engelli arkadaşlarımızın performansları çok güzeldi. Ben etkinliğimizin düzenlenmesinden tutun da maddi manevi destek veren ve programımıza katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.