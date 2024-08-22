Samsun'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Yenimahalle Atakent Bulvarı'ndaki bir zincir markette denetim yapan ekipler, çanta ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini fiyat bakımından inceledi.

Samsun'da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı zincir marketlere yönelik fiyat etiketi denetimi yapıldı.

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