Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kenevir ekimi yaptığı tespit edilen Ü.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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