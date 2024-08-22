Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Trafik Başkanlığı görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Paylaşımda, Tokat ve Kastamonu'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde nisan, mayıs ve haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

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