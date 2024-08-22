Dünya şampiyonu bilek güreşçi Şaziye'ye Samsun'da karşılama

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Havza ilçesinin girişinde ailesi, kulüp yöneticileri, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılanan Şaziye Demir, Türk bayrağını göndere çektirmekten ve İstiklal Marşı'nı okutturmaktan dolayı çok büyükr gurur yaşadığını ifade etti.

Başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamayı hedeflediğini dile getiren Şaziye, "Şampiyon oldum, evet, çok karışık duygular yaşadım ama herkesin gururlandığını görünce başarının çok güzel bir şey olduğunu anladım." dedi.