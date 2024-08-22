Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Dündar ve Karaca oda başkanları ile buluştu

        Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dündar ve Karaca oda başkanları ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

        Dündar ve Karaca, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda, oda başkanlarına gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

        Dündar, "Göreve başlamamızın üzerinden 5 aylık bir zaman zarfı geçti. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde altyapısı tamamlanan Değirmenbaşı ve Hasanlı Caddesi’nde yol çalışmalarımıza başlıyoruz. Amacımız kış dönemine kadar yol çalışmalarını ilçemizin batı yakasında tamamlamak. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile doğu yakamızın altyapı çalışmalarına ilişkin henüz bir planlama gerçekleştirmedik. Ancak bu dönem içerisinde inşallah ilçemizde doğu yakamızın da alt ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz." dedi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay bir sel felaketi yaşadık ve bunun yaralarını büyük ölçüde sardık. Salıpazarı ilçemiz küçük bir ilçe ve küçük sanayi sitemiz yok. Öncelikle küçük sanayi sitesini kurarak ilçemize kazandırmak istiyoruz. Kapalı pazar yerimiz de yok. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve Çarşamba Belediyemiz ile uyumlu çalışmalar yürütmek istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Dünya şampiyonu bilek güreşçi Şaziye'ye Samsun'da karşılama
        Dünya şampiyonu bilek güreşçi Şaziye'ye Samsun'da karşılama
        Samsun'da para kasasına saklanan uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da para kasasına saklanan uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış
        Gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 24 şüpheli yakalandı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 24 şüpheli yakalandı
        Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı