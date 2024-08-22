Dündar ve Karaca oda başkanları ile buluştu

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Dündar ve Karaca, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda, oda başkanlarına gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Dündar, "Göreve başlamamızın üzerinden 5 aylık bir zaman zarfı geçti. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde altyapısı tamamlanan Değirmenbaşı ve Hasanlı Caddesi’nde yol çalışmalarımıza başlıyoruz. Amacımız kış dönemine kadar yol çalışmalarını ilçemizin batı yakasında tamamlamak. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile doğu yakamızın altyapı çalışmalarına ilişkin henüz bir planlama gerçekleştirmedik. Ancak bu dönem içerisinde inşallah ilçemizde doğu yakamızın da alt ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz." dedi.