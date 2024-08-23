Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 55 AAF 40 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde Erhan Ö. yönetimindeki 34 EHU 99 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Yeşim Ö, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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