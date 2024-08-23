Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
A.B. (45) idaresindeki 52 DE 226 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.G.B. (8) ve M.B. (51), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.B, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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