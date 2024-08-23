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        Bafra Ovası'nda yetişen kapya biber AB ülkelerinin sofralarına gidiyor

        İLYAS GÜN/EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan ve yaklaşık 32 bin dekardan 131 bin ton rekolte beklenen kapya biber, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:41
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        Bafra Ovası'nda yetişen kapya biber AB ülkelerinin sofralarına gidiyor
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        İLYAS GÜN/EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan ve yaklaşık 32 bin dekardan 131 bin ton rekolte beklenen kapya biber, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

        Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda üreticiler, kapya biber hasadına başladı. Salça, toz biber yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda ağırlıklı olarak sebze üretimi yapıldığını söyledi.

        Ovada 2023 rakamlarına bakıldığında toplam 870 bin ton sebze üretimi olduğuna işaret eden Sağlam, "Tabii 2023 yılı içerisinde biber üretimimize baktığımızda tamamı 46 bin dekar alanda yaklaşık 168 bin ton biber üretimimiz vardı. 2024'te üretim alanı 51 bin dekara çıktı. Buradan da toplam 182 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bunun içerisinde kapya biber üretimine baktığımızda 32 bin dekar alanda 131 bin ton bir kapya biber rekoltesi beklentimiz var." dedi.

        Sağlam, Bafra Ovası'ndaki kapya biberin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

        "Samsun'dan biberi ile ünlü Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi iller de başta olmak üzere yaklaşık 32 ile biz kapya biber gönderiyoruz. Bugün yaklaşık maliyetlerimize baktığımızda 12 bin ile 15 bin lira arası dekara maliyetimiz ama yaklaşık 40 bin ile 50 bin lira arası bir iç piyasada satışımız var. Kilogram olarak baktığımızda bugün 10-11 lira arasında yurt içine, yurt dışına ise 17 liradan satışı yapılıyor. Dolayısıyla çiftçimiz kapya biberde verimli bir yıl yaşamaktadır."

        Sebze ticareti ve üreticiliği yapan Adem Yanık ise ovada kapya biber hasadına başladıklarını; Polonya, Romanya, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini kaydetti.

        İç piyasada ise özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesine biber gönderdiklerini aktaran Yanık, "İç piyasa 10 ila 11 lira arasında Avrupa'ya ise 17 ile 18 lira arasında satış yapıyoruz. Üreticiden 7 ile 8 lira arasında alıyoruz. Ben de bu yıl bin ton üretim yaptım. Bu yıl kuraklıktan dolayı verim biraz az. Bir hafta içinde ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

        Kapya biber hasadında çalışan kadınlar ise tarlada hem hasat hem de ürünlerin kasalamasını yaptıklarını anlatarak günlük 1100 ile 1200 lira arasında kazandıklarını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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