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        Samsun'da toplu taşıma araç sürücülerine 15 milyon 547 bin lira ceza verildi

        Samsun'da yıl başından bu yana toplu taşıma araç sürücülerine 15 milyon 547 bin 215 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:07
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        Samsun'da toplu taşıma araç sürücülerine 15 milyon 547 bin lira ceza verildi
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        Samsun'da yıl başından bu yana toplu taşıma araç sürücülerine 15 milyon 547 bin 215 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl başından bu yana toplu taşıma araçlarına yönelik yoğun denetim uygulandı.

        Denetimlerin bir bölümü güzergah üzerindeki resmi ekipler tarafından yapılırken, bir bölümü de görevlendirilen trafik personelinin sivil kıyafetle yolcu olarak binmesi sonucu sürücünün kural ihlallerinin belirlenmesiyle gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 75 bin 291 toplu taşıma aracı kontrol edildi, fazla yolcu taşıma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 15 milyon 547 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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