Ziraat odası başkanlarından "kahverengi kokarca" açıklaması

Samsun'da Çarşamba, Terme ve Salıpazarı Ziraat Odası başkanları, kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili açıklama yaptı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarca zararlısının 2017'de Gürcistan'dan ülkeye girdiğinde çok katı önlemler alınması gerektiğini söylediklerini ama bu konuda fazla duyarlı olunmadığını gördüklerini söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısının Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a yayıldığını ve tüm ürünleri tehdit ettiğini anlatan Aydemir, "Kokarca, fındığın yanı sıra mısır, kivi ve sebzeyi de tehdit ediyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz, fabrika sahipleri, esnafımız, kısacası fındıktan maddi anlamda kim gelir elde ediyorsa herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Üreticilerimizin kış döneminde kahverengi kokarca zararlısının sığınma yeri olarak kullandığı alanları ilaçlamasını istiyoruz." dedi.