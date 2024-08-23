Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi 1 milyon 768 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

Ekipler, telefon üzerinden nakliye dolandırıcılığı yöntemiyle Samsun ve Sakarya'da 2 kişinin farklı tarihlerde toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç.ve A.G, 21 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Mersin'de gözaltına alınmıştı.

Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, tutuklandı.

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