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        Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:05
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        Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuva, Gençlik Merkezinde yapıldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporun birleştirici gücü sayesinde toplumda tüm bireyleri bir arada görmenin güzelliğini yaşadıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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