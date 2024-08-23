Samsun'da kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili 7 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, motosiklet kasklı ve cerrahi eldivenli bir kişi, 20 Ağustos'ta İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelip içeridekilere silah doğrulttu.

Tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almaması üzerine zanlı, kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada, olay yerinden kaçan sahte plakalı motosikleti, Zeytinlik Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.