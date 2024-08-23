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        Bafra'da açılan KPSS kurslarına katılanlar başarılı sonuç elde etti

        Bafra Halk Eğitimi Merkezi ile Bafra Gençlik Merkezi koordinasyonunda açılan kurslara katılan 13 öğrenciden 9'u 2024-KPSS lisans sınavlarında 80 puanın üzerinde aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:08
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        Bafra'da açılan KPSS kurslarına katılanlar başarılı sonuç elde etti
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        Bafra Halk Eğitimi Merkezi ile Bafra Gençlik Merkezi koordinasyonunda açılan kurslara katılan 13 öğrenciden 9'u 2024-KPSS lisans sınavlarında 80 puanın üzerinde aldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, kamuda istihdamın en önemli parçalarından biri olan KPSS için gençlere verdikleri desteğin sonucunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Halk Eğitimi Merkezimize ve usta öğreticilerimize de çok teşekkür ederim. Gençler için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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